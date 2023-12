Napoli, l'ultima idea per la difesa è Simakan

Si chiama Mohamed Simakan l'ultima idea di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un'idea forte secondo quanto riportato in queste ore da Footmercato: il centrale di difesa francese, infatti, sarebbe finito sulla lista di mercato azzurra nei giorni di trattative per Eljif Elmas al Lipsia, con il centrocampista macedone pronto a salutare l'azzurro già a gennaio.

Secondo i francesi, il Napoli avrebbe approfittato per imbastire una trattativa anche per il giovane nato a Marsiglia nel 2000, ma senza troppo successo. Il Lipsia, infatti, non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio, anche se il Napoli fosse disposto a spingersi in alto per la cifra dell'acquisto. Simakan ha giocato 25 partite quest'anno con la squadra tedesca, la sua valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro e avrebbe le caratteristiche cercate dal Napoli sul mercato, un marcatore con fisico e velocità.