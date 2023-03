Napoli, idea Florentino Luis: ma il Benfica è bottega cara

Il talento di Florentino Luis è pronto a esplodere: il portoghese classe 1999 di origini angolane è la nuova perla del Benfica, bottega carissima pronta a sfornare ancora qualità. Secondo i portali portoghesi, sul centrocampista dei lusitani ci sarà a breve la fila e tra i club che potrebbero interessarsi a lui ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

La missione, però, sembra già complicata in partenza: non solo la grande concorrenza per il calciatore - che piace al Milan ma anche e esoprattutto a club inglesi - ma anche e soprattutto le voglie del Benfica. Luis Florentino ha già una clausola rescissoria da 120 milioni di euro e il suo valore di mercato è lievitato in questi mesi: già 42 presenze in stagione e un prezzo destinato a salire oltre i 30 milioni in estate.