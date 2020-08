© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Serie A non gli ha portato troppo bene in due anni con la maglia della, ma l'Italia potrebbe essere ancora il destino di Rick Karsdorp , il terzino olandese che si è fatto conoscere dal tifo italiano per la permanenza in maglia giallorossa e che lo scorso anno è tornato alper trovare nuovamente condizione e continuità.LEGGI ANCHE Gattuso-De Laurentiis, tutto rinviato: stasera cena a Capri con Giuntoli Non è stato un anno fortunato quello fermato dal coronavirus, soprattutto per il campionato olandese immediatamente concluso, ma persono tornati attivi gli interessi di mercato: secondo quanto riportato da Voetbal International, sul terzino classe 1995 ci sarebbero stati gli interessamenti di Napoli in Italia, mentre dall'estero Augsburg e Olympiakos hanno bussato alla porta della Roma per lui.