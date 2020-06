LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli l'ha già affrontato in Europa e ora potrebbe affrontarlo anche sul mercato. Il nome difinisce sul taccuino di, con il ds azzurro che l'ha visto da vicino negli ultimi mesi più volte e pensa anche a lui per il centrocampo diche verrà nella prossima stagione. Ungherese classe 2000, Szoboszlai abbina ottimo fisico a una classe innata che lo ha reso il jolly del centrocampo deldegli ultimi mesi.Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra le tante telefonate di mercato didelle ultime settimane c'è stata anche quella per il centrocampista della Red Bull. Sono ottimi rapporti tra il Napoli e il Salisburgo con gli azzurri che nelle ultime sessioni di mercato hanno anche avuto contatti per Lainer eera già nelle idee di Juventus e Milan, è un profilo che piace, non una priorità per ora ma ilci ha messo gli occhi e lo seguirà con attenzione.