Napoli, Igor Diveev se parte Kim: sulla lista anche Saliba

La clausola rescissoria nel contratto di Kim Min-Jae spaventa il Napoli: la dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis sa bene che il sudcoreano potrebbe andare via dopo appena una stagione in azzurro e sta già lavorando su profili alternativi in caso di cessione. Tra questi ci sarebbe anche quello di Igor Diveev, centrale di difesa russo classe 1999, tra le perle nuove del calcio dell'Est, di proprietà del CSKA Mosca.

Con il club moscovita il canale di mercato è aperto, Diveev è uno di quei profili che al Napoli può interessare davvero: 23enne con già una discreta esperienza nel campionato che ha formato anche Khvicha Kvaratskhelia negli ultimi anni e da due anni anche nel giro della nazionale russa. Secondo Sport24, gli azzurri hanno segnato il nome suo e quello di Saliba per la sostituzione di Kim, ma il centrale dell'Arsenal costa tanto - intorno ai 50 milioni - mentre il prezzo del centrale russo non supererebbe i 10 milioni. Un affare alla Kim.