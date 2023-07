Comincia l’avventura del Napoli di Garcia in Trentino, da stasera intorno alle 19 gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro: in mattinata allenamento a Castel Volturno, al termine del quale verrà diramata la lista dei convocati dal tecnico spagnolo e in pomeriggio la partenza in aereo. Stasera la prima cena tutti quanti insieme allo Sport Hotel Rosatti, quartier generale degli azzurri dall’estate 2011, e da domani mattina si comincia a lavorare sul campo della frazione di Carciato.



Previste sempre sedute di allenamenti, la prima in mattinata dalle 9 e la seconda a metà pomeriggio dalle 17, ed eccezione di lunedì quando gli azzurri si alleneranno solo di mattina (in serata Garcia e due calciatori incontreranno i tifosi azzurri nell’area eventi di Dimaro) e di giovedì prossimo e di lunedì 24 giorni in cui sono previste le due amichevoli contro l’Anaune Val di Non e la Spal, entrambe alle 18. La parte atletica e quella tecnico tattica, il lavoro difensivo e offensivo, l’applicazione degli schemi, le prime partitine su spazi ridotti, quelle su metà campo e i testa tutto campo: la preparazione nei giorni di ritiro in Trentino si concluderà il 25 luglio e poi riprenderà con il secondo ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto.

di presentazione in ritiro, ieri mattina ha ritrovato a Castel Volturno i primi big della squadra che ha vinto lo scudetto in maniera trionfale: Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui, Zedadka, Zanoli e Gaetano, che si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria e sarà in ritiro a Dimaro dove svolgerà il lavoro di riabilitazione. In mattinata test atletici e visite mediche e in pomeriggio allenamento in campo per gli azzurri.Direttamente in ritiro, a partire da martedì e mercoledì, i tre azzurri di Mancini che hanno partecipato alla final four di Nations League,Il nuovo tecnico francese, quindi, avrà il gruppo al completo dopo qualche giorno dal via degli allenamenti, previsto per domani mattina con la prima seduta in calendario a Dimaro e con il primo bagno di folla dei tanti tifosi azzurri che saranno presenti nella località trentina (da domani mattina sarà aperta l’area di esposizione della Coppa dello Scudetto). Entusiasmo a mille per lo scudetto, atteso a Napoli da 33 anni, una grande accoglienza per i campioni d’Italia e presenze da record.

E quando verranno messi a segno i primi colpi di mercato in entreranno si uniranno i volti nuovi al gruppo di Garcia, a partire dal sostituto di Kim che andrà al Bayern Monaco (il club bavarese entro domani, termine ultimo, pagherà la clausola rescissoria al Napoli): in pole position per la sua sostituzione c’è l’inglese Kilman del Wolverhampton, il primo obiettivo del club azzurro. La trattativa proseguirà per trovare la convergenza intorno ai 35 milioni di euro e arrivare alla fumata bianca. Sempre più vicino Faraoni del Verona che diventerà il vice Di Lorenzo, operazione che andrà di pari passo con il trasferimento in prestito di Zanoli al Genoa. E resterà Gollini come vice Meret, passi avanti molto importanti e accordo ormai vicino per un nuovo prestito itnro ai 400mila euro con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni.

Per Lozano c’è stato l’interesse di club arabi e turchi e si è mosso qualcosa anche in Premier League: l’attaccante messicano è in scadenza 2024, finora non ha rinnovato e può essere ceduto in questa seduta di mercato. Se dovesse andare via il Napoli stringerebbe su un esterno di attacco e nella lista ci sono diversi nomi, a cominciare dallo svedese Karlsson dell’Az che piace anche alla Lazio. Seguito anche Diaby del Bayer Leverkusen ma l’operazione è complicatissima sia per la richiesta del club tedesco (50 milioni) sia perchè l’esterno d’attacco francese piace a club di Premier League (in primis ad Aston Villa e Newcastle). Altra possibile idea può essere quella del kosovaro Zhegrova del Lille.

Resta calda l’ipotesi di uno scambio di centrocampisti tra Napoli e Hertha Berlino, in magli azzurra potrebbe arrivare il francese Tousart che Garcia ha allenato per una stagione nel Marsiglia e al club tedesco potrebbe andare il tedesco Demme.