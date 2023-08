Napoli, il fattore saudita e la chiarezza che chiede Garcia

Ancora 4 giorni. Quasi alla fine del primo ritiro in Trentino, De Laurentiis disse ai tifosi che il 12 agosto, al termine della fase in Abruzzo, avrebbe potuto far chiarezza sugli obiettivi.

Della finale Champions 2024 ha smesso di parlare da tempo, cauto anche sul bis scudetto, negli ultimi anni riuscito soltanto all'ultima grande Juve di Allegri. Un'altra scadenza si avvicina. Al momento - a undici giorni dall'esordio a Frosinone - il club campione d'Italia è un cantiere aperto. E, aspetto più importante, non sembra vi sia un clima di piena tranquillità e ciò stride con l'entusiasmo che migliaia di tifosi hanno trasmesso alla squadra in queste settimane con i loro cori e le loro maglie azzurre: la passione si coniuga con il business, tutto esaurito agli allenamenti e agli shop della società.

Il tema più complesso è il mercato. Il top player Kim - tale diventato dopo una stagione con Spalletti - è stato sostituito dal giovane brasiliano Natan, accolto con affetto dai tifosi: De Laurentiis ci ha visto spesso giusto con questi ragazzi, più che i filmati su Youtube conforta il positivo giudizio espresso dall'ex campione Aldair in una intervista al Mattino. Questo acquisto è stato concluso dopo l'interruzione della trattativa con Danso e ciò lascia credere che fosse lui la prima scelta. Altre operazioni sono necessarie per completare la rosa e soprattutto è fondamentale risolvere la questione dei rinnovi. Si è bloccata la trattativa per quello di Zielinski (e vi è stata contemporaneamente l'accelerazione per Koopmeiners) e non si sa quale esito avrà quella che riguarda Osimhen, a cui sono stati offerti 35 milioni netti a stagione dagli arabi. Facendo uno sforzo, il Napoli garantirebbe nel nuovo accordo la stessa cifra ma in più anni. L'Ah-Hilal è un club ricchissimo ma non può essere tollerata da Fifa e Uefa l'arroganza di un contatto diretto con un giocatore vincolato ad altra società: le regole devono valere per tutti, farebbero bene la Figc e il Napoli a farsi sentire.

Da Osimhen non si può prescindere se si vuole mantenere un elevato grado di competitività e, se dovesse essere lui a spingere per il divorzio attirato da quella proposta indecente (anzi, araba), si arrivi alla decisione in tempi brevi perché diversamente potrebbe essere difficile trovare un sostituto di alto profilo entro la fine del mercato. Certo, ci sono Raspadori e Simeone ma basterebbero per reggere il peso dell'attacco della squadra da battere? Il campionato più bello della storia è ripetibile - a prescindere dai mostruosi distacchi sulle avversarie - soltanto a determinate condizioni e con un certo tipo di organico.

Con Osimhen. Lo sa bene De Laurentiis che sta pressando da settimane l'agente Calenda, quasi aggregato ai due ritiri del Napoli.

A sorpresa Garcia ha fatto entrare la questione del mercato in quella degli infortuni, mai tanti nei due ritiri estivi diretti da Spalletti e dal preparatore Sinatti. Per difendere l'operato del suo collaboratore Rongoni, domenica scorsa il tecnico ha dichiarato che vi sono due soli "veri" infortunati, Anguissa e Rui.

E Osimhen e Zielinski, gli azzurri al centro di due complesse situazioni contrattuali dopo l'ingresso in scena degli arabi? Ieri sono tornati ad allenarsi e qualche nube è stata spazzata via. Ma comunque ci chiediamo come saranno rimasti quegli eroi dello scudetto, a partire da Osimhen (osannato ad ogni allenamento dai tifosi), ascoltando le parole del francese, che evidentemente vuole in campo soltanto chi non ha altri pensieri, a prescindere ovviamente dalle condizioni fisiche. De Laurentiis ha spesso adoperato toni duri in fase di trattativa dei rinnovi, chiedendo gesti di amore verso la città e il club da parte di questo o quel giocatore. Ma chi come lui ha una visione del calcio più imprenditoriale che sentimentale sa bene che i baci alla maglia dopo un gol e le promesse di amore eterno lasciano il tempo che trovano, soprattutto dopo l'apparizione degli arabi.

Garcia, come tutti i suoi colleghi nell'imminenza del campionato, auspica che si faccia chiarezza sulle questioni in sospeso (gli azzurri in bilico giocheranno le prossime amichevoli?) e che il Napoli abbia una sua forma definitiva. Il precampionato, escluso il primo tempo del test coi turchi dell'Hatayspor, è stato finora deludente ma ciò che conta è il campionato e la possibilità di sfruttare un calendario non impegnativo (Frosinone e Sassuolo nelle prime due giornate). Garcia vuole partire sparato e De Laurentiis vuole un gruppo solido: a loro spettano le mosse decisive, senza dover più aggiornare l'elenco degli infortunati e il numero degli incontri col manager di Osimhen. Il presidente è lo stesso che un anno fa sistemò in pochi giorni la rosa dopo l'addio di cinque titolari. Ma il tempo anche per i più forti stringe.