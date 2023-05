​Il Mattino Football Team dalle 13: la festa scudetto continua

Il Mattino Football Team ricomincia dal Vomero. Dopo la grande notte dello scudetto tutta in diretta di giovedì scorso al termine della partita di Udine, il format del Mattino - scritto con Lello Marangio - ritorna on the road live oggi per commentare con i tifosi in città l'ultima straordinaria domenica di festa del Napoli di Luciano Spalletti, che ha abbracciato lo stadio Maradona e il popolo azzurro per la prima volta da campione d'Italia nella gara contro la Fiorentina. La giornalista Claudia Mercurio e il cabarettista Ciro Giustiniani saranno tra le strade del quartiere collinare dalle ore 13, in diretta anche sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.