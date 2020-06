LEGGI ANCHE

C'è anche ilsulle tracce diil 24enne centrocampista spagnolo delconsiderato quasi incedibile dal presidentese non per un'offerta monstre.Mundo Deportivo rilancia affermando che le merengues non sono disposte a mettere sul tavolo 100 milioni di euro per arrivare al calciatore ma che vorrebbero inserire nella trattativa contropartite tecniche come Jovic o James Rodriguez.