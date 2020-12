Giorni di festa che potranno permettere ai calciatori del Napoli di ricaricare le pile. Questo Natale significa riposo per tutti, o quasi: tanti sono infatti gli azzurri che si terranno in movimento anche in questi giorni di relativo stop. Tra questi, ieri sui social Piotr Zielinski - rientrato in Polonia - ha condiviso una foto in campo insieme con un amico che indossa la maglia del Napoli. Anche Malcuit ne ha approfittato per allenarsi il giorno di Natale, con una sgambata prima del luculliano pranzo.

