Napoli, ecco i numeri dell'Europa: la Champions vale 50 milioni di euro

La qualificazione in Champions League per il Napoli tenendo presente una previsione dei ricavi varrà più o meno intorno ai 50 milioni fino a un massimo eventuale possibile di 60, quella in Europa League più o meno tra i 10 e i 15 milioni. Una differenza tra qualificazione in Champions o in Europa League che ballerebbe, quindi, più o meno intorno ai 40 milioni per il club azzurro.

Una stima orientativa in base ai prossimi ricavi che più o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati