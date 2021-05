Napoli alla volata Champions, Gattuso chiede serenità

Tutto è in bilico. O quasi. È la situazione in cui si trova il Napoli (e non solo il Napoli) che dovrà affrontare il rush finale, da sabato a La Spezia fino al 23 maggio, con poche certezze future. Perché arrivare quarti è diverso da arrivare quinti. E se i piani della società cambieranno inevitabilmente a seconda del piazzamento, anche le situazioni individuali, quelle dei singoli giocatori, sono legate all'obiettivo finale. Mica sono così...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati