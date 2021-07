Napoli in Polonia il 4 agosto: amichevole contro il Wisla Cracovia

Nuova data da cerchiare in rosso sul calendario estuvo del Napoli. Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, gli azzurri affronteranno il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4 agosto alle ore 18.

Il match è stato organizzato per celebrare il 155esimo anniversario della fondazione del club polacco e sarà la seconda amichevole internazionale estiva per la squadra di Spalletti, che a fine luglio sarà impegnata in Germania contro il Bayern.