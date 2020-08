Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroTutti negativi! In attesa di Andrea Petagna, positivo dopo le vacanze in Sardegna e in isolamento domiciliare, tutti i calciatori del Napoli sono risultati negativi al test. La squadra è partito adesso per il ritiro di Castel di Sangro. Ora il prossimo tampone, nel rispetto del protocollo previsto per giovedi.Ospina, Meret, Contini, Daniele;Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto;Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach, Bifulco;Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Tutino, Ciciretti.