Rino Gattuso si presenta in questa nuova stagione e soprattutto presenta il suo Napoli, al secondo giorno di ritiro abruzzese. «La responsabilità di oggi è la stessa di quando sono arrivato: quando si allena il Napoli si allena una grande squadra, dobbiamo fare un gran lavoro e migliorare il settimo posto in classifica» ha detto l'allenatore azzurro, pronto ad accogliere le novità. «Non ho paura di nulla, sono nato con le responsabilità: il mio obiettivo ora è dare qualcosa alla squadra. Chi parte e chi non parte lo sa il club, ma io alleno una squadra forte con giovani già importanti e non mi lamento».

Il mercato, però, impera: «Non facendo la Champions abbiamo perso tanto, il club ha le sue esigenze ma sono soddisfatto. Devo solo pensare ad allenare» ha ammesso Rino. «Sicuramente qualcosa di nuovo faremo, Osimhen è un calciatore che ci fa giocare diversamente: verticalizzeremo di più per cercarlo, sa attaccare bene gli spazi, ha forza fisica. Ho tanti giocatori in avanti, in testa ho qualche idea e vediamo cosa accadrà. Lozano? Secondo me quest’anno può far meglio di quanto fatto con me fin qui. Ma non pensiamo solo all’attacco se poi abbiamo la coperta corta».

LEGGI ANCHE Napoli, ecco il taglio degli stipendi di 20 milioni

Ma il Napoli che si aspetta riparte solo dal lavoro. «Voi pensate sempre al mercato, ma noi siamo qui a lavorare e non a pettinare le bambole. Dobbiamo alzare l’asticella e migliorare, serve avere attaccamento alla maglia» ha continuato Gattuso. «Dovevamo migliorare la mentalità nelle ultime partite della scorsa stagione, a Barcellona l’abbiamo buttata via perché non stavano bene. Abbiamo sbagliato la mentalità».

Con lui anche il patron Aurellio De Laurentiis: «Cosa mi aspetto dal prossimo anno? Dipende da quanto ci faranno lavorare. Giocare ogni tre giorni con stadi chiusi è una follia. Sembriamo attori affittati per recitare una commedia». E appoggia i playoff: «Per me le novità non sono un male, molto spesso migliorano le cose. Il campionato ha una forma vecchia e superata, ben vengano i playoff».



Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importante rinnovo per gli azzurri,resterà fino al 2025: «Parlate sempre del mercato, allora vi do una primizia: oggi abbiamo rinnovato Zielinski» ha commentato il presidente. «Koulibaly? Le domande sul suo futuro non le dovete fare a me, fatele al City o allo United, anche al Paris Saint Germain, i club che possono permetterselo». Un commento al mercato anche dal diesse: «Non è ancora nel vivo, si fanno tanti discorsi ma poi non ci sono i presupposti per stringere. Le squadre stanno cercando di capire quanto hanno perso e quanto perderanno ancora, dopo la prima settimana di settembre spero si faccia sul serio. Abbiamo calciatori bravi in casa, non dobbiamo sempre andare a comprare».