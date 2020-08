Tutto pronto per la prima uscita stagionale del Napoli di Gennaro Gattuso nel ritiro di Castel di Sangro. Il triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro si aprirà con la gara d'esordio tra le due squadre di casa. Poi spazio al Napoli che affronterà prima la squadra aquilana e poi il team di Cristiano allo stadio Patini. Tanta attesa per i tifosi sugli spalti per poter assistere alla prima uscita del nuovo Napoli: aumentati di quasi 300 posti gli accessi allo stadio per l'occasione.



Il primo gol dell'anno è dell'Aquila: al 7’ Di Paolo scatta sul filo del fuorigioco, supera il difensore e batte Romito sotto porta. Due minuti e Di Paolo raddoppia: il bomber dell'Aquila deve solo appoggiare in rete dopo una grande azione di Maisto sulla destra. Al 15’ arriva il tris, direttamente su calcio di punizione, con Catalli che dalla destra sorprende Romito sul palo più lungo. E al 16’ Maisto cala il poker scattando sul filo del fuorigioco e battendo il portiere in uscita. Ancora, al 18’ Di Paolo firma la tripletta con un preciso colpo di testa su cross del solito Maisto sulla destra e al 21’ Maisto timbra il 6-0 con un mancino velenoso. In campo c'è solo L'Aquila: al 24’ Di Paolo - ancora lui - firma il quarto gol personale, al 27’ Panico batte il suo portiere con una sfortunata autorete, tra 29’ e 30’ Di Santo scrive anche il suo nome nel tabellino dei marcatori con una doppietta e al 32’ Maisto sigla la sua tripletta e fissa il risultato sull'11-0.

Archiviata la prima partita, è il momento del Napoli, contro il Castel di Sangro bistrattato dall'Aquila. Gattuso sceglie il 4-3-3 per l'esordio stagionale: tra i pali c'è Meret; in difesa Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; in mezzo Zielinski, Demme, Gaetano e in attacco Politano, Milik, Younes.

Pronti via e Politano firma il primo gol dell'anno nuovo saltando anche il portiere Romito su una bella invenzione di Demme. Al 7’ raddoppia Di Lorenzo, sempre su assist di Demme, poi Milik cala il tris sull'asse tutto polacco con Zielinski.

