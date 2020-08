© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilarriva a Castel di Sangro. Con 25' di ritardo sulla tabella di marcia, la spedizione azzurra arriva in abruzzo per l'avvio del ritiro pre-stagionale. La squadra di Gennaro Gattuso era attesa da un centinaio di tifosi che volevano incontrare nuovamente gli azzurri, tanti gli applausi per capitan Insigne, Mertens e poi i nuovi arrivi Rrahmani eLa squadra è arrivata allodove soggiornerà in questi dodici giorni di permanenza. Gli azzurri sono attesi dal pranzo e poi dal primo allenamento di questo ritiro: alle ore 17 la squadra sarà allo stadioper la prima vera sgambata della nuova stagione.