Inviato a Castel di SangroBisogna togliere dei posti a tavola. Vendere, priorità assoluta. Come i 140-170 milioni che il Napoli prevede di incassare dalle cessioni. Giuntoli è arrivato per conto suo ieri a Castel di Sangro. Sarà un ritiro movimentato, il suo, su e giù per chiudere le operazioni in uscita. Milik e Maksimovic ancora lì a bloccare le mosse azzurre, Koulibaly e Allan e la corsa al ribasso di Manchester City ed Everton pesano come macigni per le trame di De Laurentiis. Senza trascurare il ruolo obliquo di Hysaj, il cui futuro appare fragile dopo l'ennesima richiesta (respinta) in sede di rinnovo. Ci sono, poi, i classici in esubero come Younes, Ounas, Llorente, Ghoulam, Malcuit, Ciciretti. Intanto due trattative in fase di definizione: Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino è stato promesso alla Salernitana di Lotito.. Il rischio concreto è di arrivare ovviamente a situazioni paradossali: perché dal mini-tesoretto che potrebbe arrivare dagli addii di Younes e company, Giuntoli e De Laurentiis hanno deciso di regalare a Gattuso un centrocampista, ovvero Veretout. Storia vecchia, già raccontata: c'è intesa su tutto con il francese, ma per l'affondo occorre fargli spazio (Allan) e trovare i soldi (gli esuberi). Ieri altro contatto con la Roma: non è incedibile. Ma dipende anche da Milik che ha una promessa fatta da tempo alla Juventus e non si smuove. Peraltro minaccia di andare via tra un anno a parametro zero. Un rischio non di poco conto che qui a Castel di Sangro tutti vivono come un incubo. Gattuso s'è confrontato più volte con il ds Giuntoli prendendo atto di tutte le difficoltà. Ieri è spuntata anche una offerta per Lobotka del Benfica ma lo slovacco sarebbe restìo a spostarsi. Allan andrà all'Everton e si sa da mesi ormai: ha detto sì al club di Ancelotti in pieno lockdown. È in stand by il discorso con il Manchester City: se non va via Koulibaly, in difesa non arriva nessuno. Né Papastathopoulos (che piace a Gattuso) né Romero che la Juve ha messo sul piatto per Milik.La vicenda Milik è da manuale: vuole andare alla Juve che però non vuole pagare 35 milioni di euro (è in scadenza e lo valuta meno). Il Napoli ha chiesto Cuadrado ma la Juve ha alzato un muro. Bernardeschi è il primo della lista: ha detto di no, ma in questi giorni Paratici, come raccontato nei giorni scorsi, sta spingendo con lui e Raiola per valutare l'idea del Napoli. Attenzione a Hysaj: ha ricevuto ancora un no dal club azzurro per la sua richiesta di rinnovo ma il suo agente Giuffredi sta cercando di convincere l'albanese ad abbassare le pretese. Il Napoli aspetterà ancora qualche settimana. Ma poi dovrà prendere una decisione: di perdere a parametro zero il terzino il prossimo anno non ne ha intenzione. Peraltro, già identificato anche il suo erede: Faraoni del Verona. Solo che alle cifre che chiede Hysaj rischia di restare con un pugno di mosche in mano. Gattuso, in questi giorni, proverà a convincerlo ad accettare il rinnovo. Come ha fatto con Mertens.