Inviato a Castel di SangroI mille hanno dato il massimo, sono stati lo spettacolo che ha fatto da contorno al primo allenamento del Napoli di questa nuova stagione distante appena 16 giorni dalla vecchia.. Osimhen e Rrahmani sono i due volti nuovi, molti di quelli che andranno via sono ancora qui. Ci sono tutti: i tamponi sono stati tutti negativi. Il vocione di Gattuso comincia a spopolare dopo una manciata di minuti dall'inizio della seduta: se ne era stato acquattato come un gattone a lasciare a Gigi Riccio il compito di dettare le danze iniziali. Lo spettacolo sono le urla dei tifosi, più che quelle di Ringhio che nel buio degli stadi vuoti in tanti si sono abituati a riconoscere. Ma è una gioia vedere i mille urlare per un gol di Elmas, per un lancio di Koulibaly, per il primo slalom di Insigne. I tifosi sono sparpagliati su queste tribune immense che possono arrivare anche a 7mila spettatori. In fondo, a sentire gli applausi, gli incitamenti e i cori (quanti bambini), ci si rende conto di quanto sia complicato abituarsi al silenzio del calcio. I mille sembrano diecimila per come sciolgono il cuore: «Ciro Ciro». È la prima volta che i tifosi ritrovano Mertens dopo la scelta di rinnovare, il primo omaggio è per lui. E poi applausi per tutti e in una manciata di secondi i mille tifosi hanno messo alle spalle i disagi per essere arrivati su quegli spalti con le mascherine, dopo file anche di un'ora. Le disposizioni anti-Covid sono severe qui, tra zone gialle e rosse (i residenti sono impazzati per i pass), controlli e tanto altro. È un evento non di poco conto, si capisce che è un appuntamento con la storia.Un po' di storia, a modo loro, l'hanno scritta a Castel di Sangro e i mille dello stadio di Patini: sono i primi spettatori a poter assistere a un evento sportivo dal vivo dal 4 marzo, giorno di Spezia-Pescara. Dopo quella gara, sul calcio (e sul Paese) è calata la saracinesca. L'ultima volta dei tifosi del Napoli è il 29 febbraio, la gara al San Paolo con il Torino. Ieri, per la prima volta, si è rialzata la serranda. In un posto simbolo: nello stadio costruito a metà anni 90 dalla famiglia dell'attuale presidente Figc, Gravina. Una riapertura timida. Tra disagi, attese, malintesi, qualcosa che non ha funzionato nell'accoglienza dei tifosi, assembramenti più o meno pericolosi, file inevitabile, misurazione della temperatura per tutti che ha rallentato gli accessi. Ma tutti, proprio tutti, con la mascherina. Poi distanziamento rispettato in ogni frangente dell'allenamento e tutti con le mascherine anche quando c'era da fare il tifo. Alla fine è stata una festa. Con almeno 200 uomini delle forze dell'ordine a verificare che le condizioni di sicurezza venissero rispettate. Non proprio tutto perfetto, ma è la prima volta anche per gli organizzatori della Val di Sangro.Pronti, via. Una piccola corsa iniziale per tutti e poiTre squadre che si affrontano e chi non gioca corre. È la prima volta anche per Ringhio: è arrivato a Napoli in un pomeriggio di inverno, sotto la pioggia. Ora è qui a iniziare la stagione, come piace a lui. Gattuso ha le idee chiare: il suo nuovo Napoli punterà molto sulle capacità offensive di Osimhen che lui ha voluto a ogni costo. Ha schierato varie versioni di Napolicon Mertens alle spalle dell'ex Lille. E con il nigeriano ieri pomeriggio si è intrattenuto a lungo per spiegargli il suo calcio, quello che cerca da lui, le differenze rispetto al gioco che faceva al Lille. I due sono in contatto da aprile, da quando Rino ha deciso di chiamarlo direttamente. Un feeling lungo 4 mesi: il nigeriano, peraltro, resterà qui per tutto il ritiro, perché la sua nazionale non ha impegni internazionali. E questo servirà a Rino anche per lavorare sulle sue condizioni fisiche. Al contrario degli altri, infatti, Victor è reduce da inattività da marzo, da quando la Ligue 1 ha chiuso i battenti. Sotto il profilo atletico ha seguito le indicazioni dello staff di Gattuso per tutta l'estate, ma averlo a propria disposizione è come poter manipolare come fosse un vaso di argilla.Nel finale dell'allenamento, puntuale come a Dimaro arriva De Laurentiis. Resta a bordo campo per un po' di minuti prima di andar via col sindaco. Poi parla a Kiss Kiss: «È una atmosfera straordinaria, disciplinata, una organizzazione perfetta del sindaco, ho visto tribune vuote spero che ci diano la possibilità di portare più tifosi - dice De Laurentiis - ad assistere agli allenamenti». Il presidente parla della stagione: «Inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo se poi ci fanno giocare a porte chiuse! I campionati europei ci costringono a distruggere le squadre facendo tre partite a settimana, vedrete quanti menischi saltano. Nessuno alza ma la voce, la Uefa ha da perdere». Infine sulla sfida Pirlo-Gattuso: «Abbiamo anche un Inter che si è rafforzata, la Roma con una nuova proprietà, la Fiorentina al secondo anno cercherà di fare meglio». Oggi doppia seduta. Quella del mattino a porte chiuse. Un inedito. A Dimaro non succedeva mai.