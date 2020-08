© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in Abruzzo. O quasi tutti.che da lunedì sarà in ritiro. Attese dalle amministrazioni e dalle strutture ricettive centomila unità nei dodici giorni in cui si terrà la fase di preparazione della squadra di Gattuso: l'allenatore calabrese ritroverà gli azzurri domenica per i test anti-covid, poi la partenza lunedì mattina per il ritiro con tutto il gruppo a disposizione, nel quale figureranno i volti nuovi di Osimhen e Rrahmani, ma non di Petagna, fermato dalla positività e in isolamento. Tanti restano gli interrogativi dei tifosi, in una estate strana a metà tra la voglia di calcio e i timori giusti relativi al coronavirus con gli sviluppi delle ultime settimane.La domanda dei tifosi, nelle ultime ore, è stata chiara:La risposta arriverà proprio in queste ore direttamente dal Calcio Napoli che attraverso i propri canali ufficiali comunicherà ai propri sostenitori le modalità di partecipazione: nessuna app da scaricare - come si era immaginato in precedenza-, ma la possibilità di registrarsi attraverso una piattaforma che sarà caricata dal sito ufficiale del club azzurro quest'oggi.Il tifoso potrà iscriversi gratuitamente per provare a guadagnarsi il segnaposto utile all'ingresso alla seduta di allenamento prevista. Una vera e propria corsa al posto per i tanti sostenitori azzurri che vorranno godersi il Napoli dalle gradinate dello, con tutti i problemi relativi alle prenotazioni online che già da anni sono l'incubo dei tifosi, soprattutto per le gare più sentite di Champions League.E poi le partite, appunto, i primi incontri ufficiali del nuovo anno che si terranno in Abruzzo: saranno due gli eventi amichevoli (il primo, già annunciato, è il triangolare del 28 contro L'Aquila e Castel di Sangro) e non ci saranno differenze rispetto agli anni scorsi, con i ticket dell'evento acquistabili attraverso la rituale piattaforma di Ticketone, da anni partner del club azzurro. Anche per le amichevoli, come previsto dall'Ordinanza Regionale di qualche giorno fa, la capienza massima sarà di mille persone (mentre lo stadio potrebbe contenerne fino a settemila).Nulla da temere, però, per chi non sarà in grado di conquistare l'agognato segnaposto per gli allenamenti. Per i tifosi del Napoli presenti a Castel di Sangro sono state ideate tante attività attigue da poter svolgere anche fuori dallo stadio e non c'è alcun timore per la viabilità: oltre ad un piano per la sicurezza - necessario per la questione covid con il rafforzamento di ambulanze, la presenza di due zone rosse e il potenziamento del pronto soccorso di riferimento - il Comune e la Regione hanno ideato nelle scorse ore un programma di accoglienza per i tifosi, da cui si aspettano grande collaborazione per tutto il periodo.Aree di parcheggio extraurbane confinanti con la cittadella dello sport che possono accogliere fino a 10mila vetture e, in più, 4 chilometri di attrezzature sportive alla portata di tutti. Saranno sospesi temporaneamente anche i mercati sul territorio, una mossa volta alla facilitazione della mobilità dei tifosi sul territorio ma che ha fatto infuriare tutti gli operatori mercatali presenti, già pronti ad alzare la voce con un appello diretto al presidente Aurelio De Laurentiis per svolgere il proprio lavoro. In ogni caso, sarà improbabile ripetere le attività con i tifosi viste più volte negli ultimi anni a Dimaro: il club farà attenzione ad ogni dettaglio per i severi protocolli che accompagneranno Insigne e compagni, ma sta pensando di esporre proprio a Castel di Sangro la Coppa Italia vinta contro la Juventus a giugno per poter consentire ai napoletani presenti un selfie col trofeo.Come per la piattaforma online, c'è grande attesa per il programma dettagliato di tutte le attività previste, fortemente limitato per la pandemia in atto. Martedì alle 15 la conferenza stampa di presentazione, giovedì 27 al Palazzo dello Sport il primo convegno sulle buone abitudini alimentari «Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo» con De Laurentiis, Gattuso, Manolas e il dottore Canonico. Presenti anche il professore Camillo Ricordi, direttore per la ricerca sul diabete dell'Università di Miami, lo chef stellato Alfonso Iaccarino ambasciatore della dieta mediterranea e il consulente gastronomo Maurizio Cortese.