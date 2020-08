© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroA mezzogiorno in punto è atteso l'arrivo delin quello che sarà da qui al 4 settembre il quartier generale del club azzurro. La squadra viaggerà a bordo di due bus, come si faceva una volta per raggiungere i ritiri estivi nelle località vicino casa. A bordo c'è solo chi è risultato negativo al tampone, i cui esiti sono stati comunicati in mattinata, poco prima della partenza: se, malauguratamente, dovesse risultare un positivo al tampone molecolare Sars Cov2, verrà messo in quarantena per 14 giorni. Così come previsto dal protocollo. Così come sta già facendo Petagna. Il prossimo tampone verrà fatto qui, a Castel di Sangro, giovedì., poi domani sarà presente alla conferenza che apre ufficialmente il precampionato degli azzurri.: ironia della sorte, è arrivato proprio qualche secondo prima del nigeriano allo stadio San Paolo. Neppure facesse da apripista al calciatore più pagato della storia del club azzurro. L'attaccante è arrivato in Italia attorno alle 13,30, a Fiumicino, e lì ha trovato ad attenderlo uno degli autisti del Napoli, che lo ha accompagnato al primo tampone italiano. Tamponi per tutti, anche qui. Il personale del Sport Village a Contrada Piana Santa Liberata è stato sottoposto a nuovi controlli sanitari. La struttura sorge a non più di chilometro dal centro sportivo realizzato a metà degli anni 90 dalla famiglia del presidente della Figc, Gabriele Gravina: i calciatori non faranno mai né a piedi e neppure in bici il breve percorso, per rispettare il rigido protocollo medico (a Dimaro, spesso si vedevano sfrecciare in bicicletta alcuni azzurri, in particolare Ghoulam). Ma intanto il club azzurro ha formalizzato la possibilità di assistere agli allenamenti. Non tutti, ma quasi tutti. A partire dal primo, oggi pomeriggio alle ore 17. Già tutto esaurito. E così anche per quelli di domani, di mercoledì e di tutti gli altri. Come era prevedibile, in poche ore i posti sono andati a ruba. D'altronde, sono appena mille alla volta i tifosi che possono entrare. Nel rispetto di regole rigide (mascherina va indossata sempre) ma il Napoli decide giustamente di aprire al pubblico che in queste ore invade l'alta Val di Sangro. Mille per ogni singolo evento (compreso il triangolare del 28 agosto con Aquila e Castel di Sangro e l'amichevole con il Teramo del 4 settembre). Chi è senza il voucher, meglio che non si avvicini allo stadio, perché i controlli inizieranno a circa 100 metri dagli ingressi, per evitare assembramenti. D'altronde, qui tra Roccaraso, Rivisondoli, Pescasseroli, ma anche Pescocostanzo, Villetta Barrea, davvero la presenze dei tifosi del Napoli è massiccia a prescindere dalla squadra. Angelo Caruso, il sindaco, gongola: «, mai avuto numeri di questo genere. Compenseremo in questi giorni le perdite degli ultimi mesi». E oggi è attesa la prima vera invasione di tifosi. Ma ieri era già caos per i permessi per transitare nell'isola pedonale che scatta da oggi.Per molti azzurri la presenza qui a Castel di Sangro sarà davvero breve. Dopo il triangolare, infatti, tutti i nazionali lasceranno il ritiro per raggiungere il proprio Paese. Resta, tra i big, Osimhen perché in Africa è ancora tutto fermo e se tutto va bene le gare di qualificazione riprendono a ottobre. Ma per il resto Gattuso farà a meno di almeno una decina di calciatori che ritroverà solamente alla fine del ritiro. D'altronde, è o non è un periodo straordinario per il calcio? E allora c'è poco da stupirsi. Quel che conta, per tutti, è ricominciare. A Castel di Sangro e dintorni l'attesa è altissima: il clima è di vacanza. L'emergenza sembra distante anni luce.