Napoli in ritiro a Castel di Sangro, tensioni tra Trentino e Abruzzo

Inviato a Dimaro Folgarida

«Abbiamo un altro anno di contratto, ma vogliamo un ritiro più lungo. Almeno di 16 giorni. Ed è quello di cui parleremo nei prossimi mesi con il Napoli». Luciano Rizzi, il presidente dell'Apt della Val di Sole, ha tra le mani i numeri delle presente per il ritiro del Napoli. Non quelli da record degli anni passati, ma in ogni caso una risposta c'è stata. «Quest'anno la questione non si poneva, già ci è bastato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati