Napoli in ritiro a Castel di Sangro: «Ma 5-15 agosto è un brutto periodo»

Dimaro alle spalle, Castel di Sangro all'orizzonte. La cittadina abruzzese è pronta per il secondo ritiro stagionale con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. «Siamo pronti, stiamo definendo gli ultimi allestimenti e siamo in procinto di allestire anche l’interno del Palasport. Quest’anno abbiamo la novità del green pass, vedremo come andrà perchè si tratta di una un cosa nuova» ha chiarito il sindaco Angelo Caruso.

Che ha pero commentato negativamente la scelta organizzativa tempistica del club. «Il periodo 5-15 agosto è complicato e non è destinabile al ritiro di un club. I cittadini campani difficilmente verrebbero qui in questo periodo e poi potrebbe anche essere motivo di disturbo per chi viene qui a godersi la nostra terra», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss.

«Spero che non capiti più di fare il ritiro in quel periodo. Il Napoli di Spalletti alloggerà a Rivisondoli, abbiamo preso qualche stanza in più in altre strutture vicine perchè l’albergo non è così grande. Alla fine il ritiro durerà 8 giorni. Non mi sento di dare torto agli amici del Trentino che vorrebbero un Napoli tutto per loro, il vero ritiro sarà qui a Castel di Sangro quest’anno».