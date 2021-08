Napoli in ritiro a Castel di Sangro: amichevoli con Ascoli e Perugia

«Lo stadio Patini di Castel di Sangro ha una capienza di 7mila spettatori, ma le regole sul distanziamento ci costringeranno a vedere tanti posti vuoti». Queste le parole di Angelo Caruso, sindaco della cittadina che vedrà il ritiro del Napoli tra pochi giorni. «Le prenotazioni nelle strutture alberghiere sono già tutte esaurite, siamo in overbooking. In ogni caso, i tifosi saranno ammessi a tutti gli allenamenti: crediamo di poter ospitare duemila spettatori allo stadio».

Spazio anche alle sfide amichevoli che la squadra di Spalletti affronterà. «Sono previste due amichevoli per il Napoli a Castel di Sangro, la prima sarà contro l'Ascoli tra l'8 e il 9 agosto. L'altra amichevole è prevista per il 14 agosto: dovrebbe essere contro il Perugia, ma non abbiamo aggiornamenti in merito» ha concluso il sindaco Caruso.