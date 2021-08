Napoli in ritiro a Castel di Sangro, Spalletti ancora senza Petagna

Pomeriggio di lavoro al "segreto" per il Napoli di Luciano Spalletti, che a Castel di Sangro si allena lontano da occhi indiscreti dei tifosi e anche della stampa. L'allenatore toscano ha recuperato quasi tutto il gruppo: out anche oggi l'attaccante Andrea Petagna, ancora alle prese con qualche problema fisico e con il lavoro personalizzato in piscina.

Rientro a metà, invece, per Sebastiano Luperto: il difensore pugliese, che sembra ormai prossimo all'addio alla maglia azzurra per trasferirsi a Empoli, si è allenato questa mattina con il gruppo mentre è tornato in piscina per il secondo allenamento di giornata, così come Ghoulam. Contini ha svolto lavoro personalizzato in palestra mentre Palmiero ha svolto allenamento personalizzato in campo.