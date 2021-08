Napoli, doppio sospiro di sollievo: negativo anche il secondo ciclo di tamponi

La positività di Filippo Costa, comunicata ieri dal Napoli, ha messo in allarme il club. Ma gli azzurri possono sorridere: dopo i tamponi tutti negativi di ieri sera, anche il ciclo di test anti covid svolto questa mattina non ha registrato altre nuove positività per la squadra di Luciano Spalletti. Il gruppo azzurro, in ritiro a Castel di Sangro, tornerà a sottoporsi domani a nuovi test continuando gli allenamenti come da programma.

