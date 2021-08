Napoli, arriva un nuovo portiere e in campo si rivede anche Petagna

Pomeriggio di lavoro per il Napoli di Luciano Spalletti, sempre lontano da occhi indiscreti e con un portiere in più: questa mattina, in Abruzzo, è arrivato infatti Valerio Boffelli, portiere classe 2004 delle giovanili azzurre che fungerà da quarto elemento tra i pali vista anche la prossima partenza (ormai sempre più certa) di Nikita Contini, destinato al Crotone.

In mattinata, Petagna, Palmiero e Ghoulam hanno svolto personalizzato in campo. La maggior parte del gruppo azzurro ha poi osservato un pomeriggio di riposo mentre Meret, Tutino, Insigne, Zielinski, Di Lorenzo e Fabian hanno lavorato sul campo principale.