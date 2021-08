A Dimaro è stato il protagonista, a Castel di Sangro si è fatto vedere solo oggi pomeriggio. Aurelio De Laurentiis ha assistito all'allenamento a porte chiuse (il primo in Abruzzo) del suo Napoli. Ha seguito il lavoro degli azzurri agli ordini di Spalletti, ha potuto apprezzare l'ottimo stato di forma di Insigne, i progressi di Zielinski e il recupero graduale di Ghoulam che proprio stamattina è tornato in campo dopo lo stop forzato da marzo per la rottura del crociato.

Il presidente - che in Trentino era stato protagonista - non lascia da soli i suoi ragazzi nemmeno in questa seconda fase del ritiro estivo. Sempre a stretto contatto con la squadra e con Luciano Spalletti, allenatore con il quale il feeling è stato ottimo fin dal primo giorno. De Laurentiis resterà qui in Abruzzo anche per i prossimi giorni, nel buen retiro dell'hotel Acqua Montis di Rivisondoli che a tutti gli effetti è la base operativa del Napoli fino al prossimo 14 agosto. Poi si tornerà a Castel Volturno, per preparare l'esordio in campionato (il 22 contro il Venezia) e completare una campagna acquisti che al momento è ancora ferma.