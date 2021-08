Napoli in ritiro, sì alla presentazione: «Possiamo farla con 3.500 tifosi»

Le nuove norme governative in materia di covid, potranno anche aiutare i tifosi del Napoli presenti in questi giorni a Castel di Sangro, per il ritiro della squadra di Spalletti. «Sarà possibile ampliare i posti a sedere dello stadio Patini, per cui aspettiamo qui tanti altri tifosi azzurri» ha detto Angelo Caruso, sindaco della cittadina abruzzese, dopo le prime ore di ritiro. «Aspettiamo più gente nei weekend, in particolare per l'amichevole contro l'Ascoli».

«Avevo proposto a Gravina di disporre il pubblico a schacchiera sugli spalti e in queste ore è arrivata l'ufficialità: sono molto felice di aver contribuito a questa decisione» ha continuato Caruso a Canale 21. «Ho parlato anche con De Laurentiis per quella che potrebbe essere la presentazione vera e propria della squadra: potremmo farla allo stadio di Castel di Sangro con almeno 3500 tifosi presenti».