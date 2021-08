Napoli, caso di Covid nel ritiro ma tutti gli azzurri sono negativi

Dopo la brutta notizia della positività di Filippo Costa, il Napoli tira un sospiro di sollievo: la squadra azzurra agli ordini di Luciano Spalletti è risultata tutta negativa ai tamponi fatti ieri sera. Il gruppo Napoli si sottoporrà a nuovi test anche in giornata, come previsto dal protocollo FIGC in caso di positività.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0pnXUZwnjq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 6, 2021