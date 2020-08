© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo il triangolare, ora anche per gli allenamenti in ritiro sarà ampliata la capienza dello Stadio Patini di Castel di Sangro, la struttura che ospita la preparazione del Napoli di Gattuso . A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, il club ha comunicato che il numero complessivo di posti a sedere sarà ampliato, anche per gli allenamenti, di circa 280 posti.Questo il calendario degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici (//moduloaccessoritiro2020.sscnapoli.it)30.08.2020 ore 17.0031.08.2020 ore 09.3001.09.2020 ore 17.0002.09.2020 ore 17.0003.09.2020 ore 09.30