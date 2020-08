LEGGI ANCHE

Una brutta notizia per tutti gli operatori mercatali di, l'area abruzzese che ospiterà il ritiro del Napoli nei prossimi giorni. Il mercato e la sua attività saranno sospesi per due settimane per questioni di ordine pubblico in concomitanza del ritiro. La notizia è stata anticipata agli operatori mercatali che lavorano in città e ha creato agitazione nella categoria che si è rivolta al presidente dichiedendo un intervento immediato che non si è fatto attendere.Acquisite le informazioni dagli operatori napoletani e campani, che rappresentano una buona quota degli operatori del mercato abruzzese,è scesa in campo per tutelare non solo i propri associati ma tutti gli ambulanti di Castel Di Sangro, affinché nessuno subisca ulteriori penalizzazioni economiche dopo gli stop forzati dei mesi di lockdown. Il sindaco, però, non ha dato risposta alla richiesta di un incontro tra le parti per cercare una soluzione e non danneggiare ulteriormente la categoria.Assocampania, nella figura di Enzo Speranza, nel frattempo si rivolge anche al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis : «Presidente, per conto di tutti i napoletani ma anche di tutti gli operatori del mercato di Castel Di Sangro le chiedo di poter scendere in campo al nostro fianco. Lo svolgimento del mercato non inficerebbe sul ritiro ma rappresenterebbe un grave danno per tutti gli operatori abituali che attendono fiduciosi ed entusiasti, come tutto l’indotto del comune abruzzese, l’arrivo dei beniamini in maglia azzurra. Un suo intervento, una sua mediazione presso le autorità del Comune disarebbero quanto di più risolutivo ed importante per noi possa esserci in questo momento».