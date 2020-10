LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli di Gennaro Gattuso , dopo la giornata di isolamento di oggi, si ritroverà domattina a Castel volturno per iniziare il nuovo ritiro a cui prenderanno parte tutti i soggetti del gruppo squadra. Per gli azzurri, l'allenatore e il suo staff l'appuntamento al Centro tecnico è previsto alle ore 8, con il nuovo giro di tamponi a cui si sottoporanno tutti dopo le positività evinte dinel weekend che sta per chiudersi.La società ha comunicato in queste ore ai suoi tesserati la decisione che era già nell'aria, con il gruppo azzurro che quindi ha la possibilità anche di allenarsi con tutte le misure preventive del caso. Non è stato indicato un giorno conclusivo del ritiro: ci si aggiornerà di giorno in giorno con le autorità sanitarie per capire l'evoluzione dei tamponi fatti. Il club azzurro, nel frattempo, ha già comunicato in mattinata alle rispettiveche i calciatori non risponderanno alle varie convocazioni per impossibilità.