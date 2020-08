LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:22

Tutto esaurito. In sole 6 ore dalla messa in rete, è già sold out la prenotazione dei segnaposto che permetteranno ai tifosi deldi seguire dal vivo gli allenamenti della squadra di Gennaro Gattuso nel nuovo ritiro di preparazione alla stagione che sta per cominciare.Il club, tramite proprio sito ufficiale, aveva counicato in tarda mattinata ai tifosi le date degli allenamenti disponibili per l'ingresso e le modalità di accesso tramite prenotazione online e l'attesa è stata subito ripagata. Ultimi posti disponibili solo per l'allenamento mattutino del 3 settembre prossimo, l'ultima sgambata delprima della seconda amichevole e poi del ritorno in città.