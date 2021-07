Napoli, l'entusiasmo dei giovani: «Orgoglioso per l'esordio azzurro»

Quella contro la Pro Vercelli è stata anche l'occasione per Luciano Spalletti per valutare profili di calciatori che hanno avuto poco spazio fin qui. Napoli. Tra questi sicuramente Karim Zedadka e Alessandro Zanoli, ieri entrambi titolari. «Orgoglioso di aver potuto giocare i miei primi 90 minuti con questa maglia. Forza Napoli Sempre» ha scritto l'esterno franco-algerino sui social. Dall'altro lato Zanoli: «Passo dopo passo», il pensiero del terzino che è stato elogiato anche dall'allenatore toscano in conferenza stampa.