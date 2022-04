Empoli-Napoli, azzurri in ritiro: ecco la punizione di De Laurentiis

La sconfitta di Empoli lascia il segno, tanto da portare il Napoli nuovamente in punizione: la squadra sarà in ritiro come informato dal club attraverso i canali ufficiali a fine partita. «La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente» si legge dal profilo Twitter del club azzurro.

La squadra di Luciano Spalletti si fermerà domani, poi martedì si ritroverà al Konami Center e lì resterà per le ultime quattro settimane di stagione, almeno secondo il programma. L'ultimo ritiro per gli azzurri era arrivata con la gestione Gattuso nel 2020.