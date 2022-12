Secondo giorno di allenamenti in Turchia per il Napoli di Luciano Spalletti, anche oggi in campo al mattino e al pomeriggio. Nella seconda sessione, squadra tutta in campo insieme con l'allenatore azzurro.

Spalletti deve ancora fare a meno di due elementi in Turchia. Amir Rrahmani ha svolto infatti lavoro personalizzato in campo. Anche per Salvatore Sirigu lavoro personalizzato in piscina.