Un giovedì di lavoro intenso per ildi Gennaro Gattuso che per la prima volta da quando è in ritiro a Castel di Sangro chiude le porte ai tifosi e alla stampa. Le due sessioni di allenamento quotidiano, infatti, si sono svolte a porte chiuse, a poche ore dal primo appuntamento ufficiale dell'estate.Domani, infatti, gli azzurri incontreranno in triangolare L'Aquila e Castel di Sangro allo stadio Patini, che da giorni ospita le sgambate degli azzurri. Nel frattempo,ha già ritrovato Fabian Ruiz , rientrato ad allenarsi almeno in parte con il gruppo dopo il piccolo problema fisico avvertito ieri in campo.