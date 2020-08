LEGGI ANCHE

Si va definendo il calendario degli eventi che i tifosi del Napoli avranno a disposizione nel ritiro azzurro di Castel di Sangro. Dopo la conferenza stampa di presentazione di martedì 25 agosto, il 27 avrà luogo “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo”, convegno che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro.Un forum sulle buone abitudini alimentari, nello sport come nella vita quotidiana, al quale parteciperà il Presidente del Napoliinsieme al tecnico azzurro, come informato dal sito ufficiale del club azzurro. Saranno presenti anche il difensore del Napoli Kostas Manolas e il Medico Sociale azzurro Dott. Raffaele Canonico.