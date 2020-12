Gattuso ha voluto portare la squadra in ritiro per compattare il gruppo e ritrovare il successo dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Lazio. In ritiro anche Koulibaly e Lozano, che a causa degli infortuni rimediati con la Lazio, salteranno la sfida di mercoledì ma si sono uniti al gruppo per il ritiro.

