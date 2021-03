Napoli in silenzio stampa, i giocatori «parlano» con gli emoticon

L'ultima volta, lo scorso 25 febbraio: il Napoli batte il Granada ma non basta per andare avanti in Europa League. Le parole di Gattuso sono chiare: «Non è mancato nulla» spiegò Rino. Che poi aggiunse poco: «Mertens sta ritrovando la forma. Osimhen lo aspettiamo». Da quella notte, però, il microfono del Napoli s'è spento, visto che l'obbligo di parlare nelle notti europee non c'è più. Il silenzio stampa azzurro si prolunga da diverse settimane: niente più Gattuso in tv o in conferenza, niente Insigne che esulta per una doppietta o Zielinski che prova a spiegare questo o quel gol subito.

Con i microfoni spenti, però, a tenere saldo il rapporto tra squadra e tifosi sono stati i social. Con moderazione e soprattutto sempre con il sorriso. I primi a infrangere il silenzio sono stati Fabian Ruiz e Koulibaly: entrambi hanno scritto ai tifosi tramite i propri account social dopo il Benevento, lasciando buone sensazioni sullo spirito di gruppo e soprattutto spronando i compagni per le sfide successive. Lo spagnolo è tra i più prolifici in rete anche in queste settimane di silenzio con foto degli allenamenti e frasi motivazionali. Senza parole, sono le immagini a parlare, per questo tanti azzurri hanno condiviso le foto della festa in campo dopo il Bologna. Il primo era stato il man of the match Insigne, inondando di cuori azzurri i suoi account, poi Zielinski e Demme con le immagini della vittoria. Grande assente solo Osimhen, che non ha celebrato in rete il ritorno al gol a un girone di distanza contro i rossoblu.

A rovinare le ultime notti serene del Napoli dopo il Bologna ci ha pensato Ghoulam e la rottura del suo crociato sinistro. Un episodio per cui tanti compagni azzurri hanno voluto scrivere sui social un messaggio di vicinanza all'algerino. Ghoulam, che non si è ancora mostrato ai tifosi dopo l'operazione, ha pero ringraziato tutti in rete per l'affetto e la vicinanza arrivata da colleghi e tifosi in ogni parte del mondo.

Nessun azzurro ha fatto mancare un messaggio per la festa della donna. Zielinski e la compagna Laura hanno anche colto l'occasione per svelare il sesso della primogenita di casa che sta per arrivare, mentre Ospina ieri ha «interrotto» il silenzio per il compleanno della figlia Dulce da celebrare in famiglia, viste le restrizioni. I più giovani del gruppo, provenienti dalla Primavera azzurra, non perdono poi mai occasione per condividere in rete qualche foto degli allenamenti a Castel Volturno. Con la speranza, quanto prima, di poter condividere anche l'esordio in campo.

