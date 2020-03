LEGGI ANCHE

Una domenica particolare per, il presidente del Napoli che ha incontrato a pranzo Dries Mertens e, uno dei leader del suo Napoli. L'occasione giusta per parlare del rinnovo di contratto, che per il belga scadrà a fine stagione.Il Napoli insiste per poter trattenere l'attaccante in città anche nel prossimo biennio, le parti lavorano ad un'intesa e si capirà nei prossimi giorni quanto questo incontro avrà cambiato le cose. Mertens appena raggiunto Hamsik in cima alla classifica di bomber azzurri di ogni epoca, ma sono tante le squadre che lo vorrebbero strappare al Napoli il prossimo anno.