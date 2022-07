Napoli, indizio social per Dybala? Segue Meret e Zielinski (da tempo)

Il nome di Paulo Dybala continua a girare tra i tifosi del Napoli, che nelle ultime ore hanno notato sui social un indizio interessante: il fantasista argentino ex Juventus ha infatti lasciato il suo "follow" su Instagram sia a Alex Meret che a Piotr Zielinski, azzurri che continueranno con Luciano Spalletti il prossimo anno a Napoli. L'inizio di una trattativa per una storia d'amore? Poco probabile, almeno per questo indizio: Dybala segue da tempo i due calciatori azzurri sui social, così come è successo anche per il napoletano Gennaro Troianiello, con cui ha giocato a Palermo. Ma non per questo motivo lo ritroveremo al Gladiator o al Nola il prossimo anno.