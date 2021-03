Napoli, Manolas verso il ritorno: solo terapie per Petagna e Lozano

Un lunedì di lavoro per il Napoli di Gattuso che non può godersi la vittoria sul Benevento e pensa già alla sfida di mercoledì contro il Sassuolo. I calciatori scesi in campo ieri hanno fatto solo scarico, mentre Andrea Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Da valutare ancora le condizioni di Hirving Lozano: il messicano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Rivede il campo Manolas: ha svolto parte dell'allenameno in gruppo e parte personalizzato.

