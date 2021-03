Dopo la sosta Gattuso ritroverà Petagna e Rrahmani, tutti e due saranno disponibili per la sfida del 3 aprile contro il Crotone allo stadio Maradona. L’attaccante e il difensore sono stati fermati da infortuni muscolari: Petagna si infortunò in allenamento il 16 febbraio (distrazione parcellare del retto femorale destro), Rrahmani il 13 marzo (elongazione del bicipite femorale destro). Due rientri importanti per il tecnico azzurro che potrà aumentare il numero di soluzioni a disposizione per il reparto offensivo e per quello difensivo. E tornerà a disposizione anche Lobotka che riprenderà in settimana gli allenamenti dopo essere stato sottoposto sabato a un drenaggio di ascesso tonsillare.

Petagna è stato prezioso nella fase in cui mancavano Osimhen e Mertens, l’unico attaccante centrale a disposizione di Gattuso che ha dato il suo contributo con prestazioni sempre molto generose e segnando quattro reti. L’ex attaccante dell’Atalanta ha segnato il gol vittoria a Benevento (quello del 2-1) e si è ripetuto mettendo a segno il 2-1 al “Maradona” contro la Sampdoria, altre due reti le ha segnate nelle trasferte contro Crotone e Cagliari, due vittorie larghe per gli azzurri che si sono imposti rispettivamente per 4-0 e 4-1.

Il punto di riferimento più avanzato nel 4-2-3-1 di Gattuso molto utile nel lavoro di sponda per la sua capacità di creare spazi utili per gli inserimenti dei compagni e per la sua pericolosità nel gioco di testa: suo l’assist a Zielinski per il primo gol del polacco a Cagliari e due contro la Fiorentina, il primo a Insigne e il secondo a Demme sui primi due gol degli azzurri che poi vinsero 6-0.

Rrahmani fu acquistato a gennaio 2020 dal Verona per 14 milioni, rimase in prestito ai gialloblù fino al termine della stagione e ha cominciato la nuova avventura con il Napoli ad agosto scorso nel ritiro di Castel di Sangro. L’esordio in maglia azzurra nei minuti finali a Cagliari, quello dal primo minuto a Udine, una giornata da dimenticare con il grave errore in occasione del primo gol di Lasagna con il retropassaggio errato a Meret. Poi la ripresa e la grande risposta nelle apparizioni successive, soprattutto quella contro la Juventus al “Maradona” quando fu insuperabile soprattutto di testa risultando uno dei grandi protagonisti della vittoria del Napoli. Dopo quella partita è stato riconfermato da Gattuso per altre quattro partite da titolare contro Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna.

Poi l’infortunio muscolare alla vigilia della sfida contro il Milan al Meazza: Rrahmani è stato costretto a saltare il match contro i rossoneri di Pioli e quello all’Olimpico contro i giallorossi di Fonseca. Il suo recupero sarà importante per il finale di stagione perché Gattuso avrà modo così di alternare i suoi centrali difensivi. Rrahmani tornerà a disposizione dopo la sosta per il match contro il Crotone, la prima partita del rush finale per la corsa Champions League. Subito dopo il recupero all’Allianza Stadium contro la Juventus e poi altre otto partite fino all’ultimo contro il Verona al “Maradona” in programma il 23 maggio. Il difensore kosovaro avrà modo di dare il suo contributo dopo questo stop forzato per infortunio muscolare

