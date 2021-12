Koulibaly bicipite femorale ko, torna nel 2022: Fabian e Insigne sperano

Un giovedì di approfondimenti per il Napoli di Luciano Spalletti che ieri sera, nel 2-2 contro il Sassuolo, ha visto uscire dal campo a forza il capitano Lorenzo Insigne (nell’intervallo) insieme con Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz nell’ultima parte di gara, a causa di problemi fisici che hanno messo in difficoltà la squadra azzurra.

Come comunicato dal Napoli, questa mattina i tre calciatori si sono sottoposti a visite mediche più approfondite che hanno determinato questi responsi: distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per Kalidou Koulibaly e tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro per Fabian Ruiz. Per Lorenzo Insigne, invece, una contrattura del soleo sinistro che apre a scenari diversi. I tre azzurri hanno già cominciato le terapie, Fabian e Insigne saranno valutati per l’Atalanta, out invece Koulibaly, che ne avrà per circa 20 giorni.