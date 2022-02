Napoli, Politano e Lobotka out: resteranno fuori due settimane

Arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurro dopo il match di sabato contro l'Inter, notizie che non fanno sorridere Luciano Spalletti: come riportato dal sito ufficiale del Napoli, in mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L'esterno aveva abbandonato il match contro i nerazzurri nel primo tempo e dovrà fermarsi per almeno 10-15 giorni.

Dopo Lozano, dunque, anche Politano alza bandiera bianca per il doppio match contro il Barcellona. E assente sarà anche Stanislav Lobotka: gli esami di questa mattina per lo slovacco hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero stimabili intorno alle due settimane. I calciatori, come informato dal club, hanno già iniziato l’iter riabilitativo.