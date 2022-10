Anguissa, elongazione del muscolo: l'azzurro rischia forfait con la Roma

Arriva il responso per l'infortunio di Frank Anguissa, il centrocampista del Napoli che era uscito anzitempo mercoledì sera contro l'Ajax in Champions League a causa di un problema muscolare che aveva fatto scattare l'allarme dello staff medico napoletano.

Come informato dal Napoli, Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro - che resterà fuori per i prossimi 10-15 giorni - proseguirà le terapie già cominciate ieri al ritorno al centro tecnico.