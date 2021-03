Napoli, si ferma Bakayoko: l'azzurro non si è allenato

La brutta notizia per Gennaro Gattuso arriva dall'allenamento di questa mattina: come riportato dal club azzurro, Tiemoué Bakayoko non ha preso parte alla seduta quotidiana per una indisposizione non meglio precisata. Domani la squadra azzurra affronterà il Bologna al Maradona e vista l'assenza di oggi il mediano napoletano potrebbe saltare la convocazione.

Continua il lavoro del club per il recupero degli infortunati che ancora occupano l'infermeria azzurra. Hirving Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo mentre per Andrea Petagna ancora terapie e lavoro personalizzato in palestra.

