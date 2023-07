Napoli, infermeria piena: si ferma anche Demme

Si rimpie sempre più l'infermeria del Napoli in ritiro. La squadra di Garcia ha perso oggi un altro elemento: si tratta di Diego Demme, che ha lasciato il campo anzitempo nella sessione di lavoro di questo pomeriggio per un risentimento alla coscia che non gli ha permesso di continuare il lavoro con i compagni di squadra a Castel di Sangro.

Lo staff medico azzurro è molto impegnato in queste ore: Mario Rui ha effettuato lavoro in piscina, Lozano ha svolto lavoro in gruppo.

Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Anche Elmas ha svolto terapie mentre Gaetano ha svolto allenamento personalizzato in campo. Tornato a pieno regime, invece, Hirving Lozano.